GialappaShow: quante puntate sono? Ecco il Cast. E a proposito del Signor Carlo…..

Domenica 21 maggio parte il nuovo show della Gialappa’s Band, o meglio, di Marco Santin e Giorgio Gherarducci con il Mago Forest. Si chiama “GialappaShow” e sarà visibile su TV8 e Sky Uno

Col cambio di emittente, ci si stacca dallo storico “Mai Dire” e dalle variazioni usate altrove, ovvero “Rai Dire” o “Noi Dire”. Il nuovo programma avrà otto puntate (e non 30, precisa Santin) da 90 minuti.

GialappaShow: il cast

Oltre ai già citati Santin Gherarducci e Forest, ci sono vecchie conoscenze come Marcello Cesena – il Jean Claude di “Sensualità a corte” che è pronto a tornare – che proporrà un nuovo sketch, ovvero “Cucinare guidando”, ed Ubaldo Pantani. Ci saranno anche Brenda Lodigiani, già in “Mai Dire Talk”, Antonio Ornano, Toni Bonji ed Alessandro Betti.

E il Signor Carlo? Abbiamo parlato di Carlo Taranto in questo articolo, e sostanzialmente sta aspettando ottobre per andare in pensione. Inoltre: “Noi gli parliamo, e dall’altra parte sentiamo voglia di dire scuse del c…Gli spieghiamo i progetti, e dall’altra parte sentiamo silenzio. Carlo è sempre stato un gran lavoratore, e forse è per questo che si è rotto i c…prima di noi”.

Diversamente da quanto accaduto in tempi recenti su DAZN oppure a “Che tempo che fa”, Santin e Gherarducci NON saranno in video. Peraltro, continua la presentazione – due giorni fa alla Fiera del Libro di Torino – di “Mai Dire Noi”.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)