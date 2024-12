Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 9 dicembre 2024 va in onda la sesta puntata della settima stagione di Little Big Italy, dedicata per la seconda volta a Singapore, la piccola città-stato sulla punta del sud-est asiatico, in questo caso con titolo “Trattorie“. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero. Gli expat in questo caso sono l’insegnante di fitness bergamasca Anna, l’appassionato gourmet Riccardo e il romagnolo Lorenzo, appassionato di macchine radiocomandate; i ristoranti in gara sono il pugliese di Locorotondo Caruso, Al Forno e Bacaro. Alla fine ha vinto …

Little Big Italy a Singapore – Streaming

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discovery+ il video integrale della puntata da rivedere. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Subito sotto il trailer della puntata.

@panellafra torna a Singapore alla ricerca delle migliori trattorie italiane 🇮🇹 #LittleBigItaly torna lunedì in prima serata sul #NOVE pic.twitter.com/ayOiTs2E22 — NOVE (@nove) December 3, 2024

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram