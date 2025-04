Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un noto reality statunitense, trasmesso in Italia su Real Time, che racconta le storie di coppie composte da cittadini americani e partner stranieri, esplorando se 90 giorni siano abbastanza per decidere di sposarsi. Tra gli spin-off del programma spicca 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni, che segue le coppie mentre attendono il visto, mostrando come si sono conosciute, le emozioni del loro primo incontro e i momenti che precedono il viaggio verso una nuova vita insieme.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia ed è ormai giunto alla settima stagione, che sarà proposto in prima serata su Real Time a partire da domenica 6 aprile 2025. Tra le otto coppie protagoniste c’è anche quella formata da Brian Munoz e Ingrid Rezende.

Brian e Ingrid oggi stanno insieme?

Brian Muniz e Ingrid Rezende formano un’ulteriore coppia che non è riuscita a superare le difficoltà nella settima stagione. Quando Brian è giunto in Brasile, Ingrid si è resa conto in fretta che lui non era del tutto sincero: aveva falsato la sua età e taciuto il suo trascorso come spacciatore. Allo stesso modo, Brian percepiva che Ingrid non si fosse mostrata per ciò che era davvero. In conclusione, i due non erano destinati a stare insieme. Nel corso del “Tell All”, hanno condiviso di aver intrapreso nuove storie d’amore con altre persone.

