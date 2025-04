Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un noto reality statunitense, trasmesso in Italia su Real Time, che racconta le storie di coppie composte da cittadini americani e partner stranieri, esplorando se 90 giorni siano abbastanza per decidere di sposarsi. Tra gli spin-off del programma spicca 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni, che segue le coppie mentre attendono il visto, mostrando come si sono conosciute, le emozioni del loro primo incontro e i momenti che precedono il viaggio verso una nuova vita insieme.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia ed è ormai giunto alla settima stagione, che sarà proposto in prima serata su Real Time a partire da domenica 6 aprile 2025. Tra le otto coppie protagoniste c’è anche quella formata da Loren Allen e Faith Gatoc Tulod.

Loren e Faith oggi stanno insieme?

Loren Allen e Faith Gatoc Tulod si sono rivelate una delle coppie più discusse di questa stagione, con Loren al centro delle polemiche. Sin dai primi momenti, il suo comportamento ha destato allarme: ha ammesso a Faith di aver preso una malattia venerea da un’altra donna durante la loro storia e, in un’occasione, ha addirittura proposto di sposare la madre di lei. Nonostante ciò, i due si sono fidanzati al termine della stagione, ma il legame si è spezzato quando Faith ha iniziato a temere per un incidente in cui Loren ha brandito un coltello. Al “Tell All”, hanno annunciato di aver ripreso la relazione, ma poco dopo Faith ha deciso di mettere fine alla storia in modo improvviso.

