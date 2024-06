The Princess, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 27 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film The Princess, pellicola d’azione con protagonista Joey King. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Princess – Trama

Il film narra la storia di una principessa senza nome, interpretata da Joey King, che si ritrova costretta a difendere il suo regno da un pericoloso attacco. Nonostante la sua educazione da principessa, si dimostra una combattente abile e determinata, pronta a tutto per proteggere ciò che le è caro.

The Princess – Cast

Dominic Cooper: interpreta il ruolo del malvagio villain che minaccia il regno.

Olga Kurylenko: nei panni di una guerriera esperta che affianca la principessa nella sua lotta.

Veronica Ngo: interpreta una misteriosa figura con un ruolo chiave nella storia.

Ed Stoppard, Alex Reid e Katelyn Rose Downey: completano il cast nei ruoli del re, della regina e di Violet, rispettivamente.