Noos L’avventura della conoscenza con Alberto Angela: ospiti e temi puntata 27 giugno

Noos – L’avventura della conoscenza è un programma televisivo di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela, in onda su Rai 1 dal 29 giugno 2023 (prima stagione) e al via questa sera, giovedì 27 giugno, con la seconda stagione, sempre in prima serata su Rai1.

Erede del celebre “Superquark” ideato da suo padre Piero Angela, Noos si propone di esplorare i diversi campi del sapere scientifico con un approccio divulgativo e coinvolgente. Che cosa significa Noos? Lo abbiamo spiegato qui.

Noos – puntata 27 giugno 2024

La puntata si è aperta con immagini mozzafiato della pianura del Serengeti, in Africa, dove una leonessa e i suoi cuccioli lottano per la sopravvivenza. Un ritratto emozionante della vita animale e delle sfide che deve affrontare. Un’attenzione particolare è stata dedicata al tema dell’ambiente, con un focus sul naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio. Abbiamo visto come un’equipe di scienziati ha lavorato per ripristinare l’ambiente marino danneggiato.

Tra gli ospiti di questa puntata spiccano nomi di grande rilievo:

Harrison Ford: un attore celebre per i suoi ruoli iconici, ma anche un appassionato di natura e conservazione.

Samantha Cristoforetti: l’astronauta italiana ci ha portato in un viaggio emozionante nello spazio, esplorando le meraviglie dell’universo.

Alessandro Barbero: uno storico di fama internazionale che ha approfondito un tema affascinante: il Blu di Prussia, “il colore del diavolo”.

Carlo Lucarelli: il noto scrittore di gialli ha raccontato la storia avvincente di questo colore misterioso.

Massimo Polidoro: un esperto di misteri e leggende ha svelato i segreti del Blu di Prussia.

Emmanuele Jannini, Elisabetta Bernardi e Luca Perri: hanno contribuito ad arricchire la puntata con le loro competenze e approfondimenti.

Un omaggio a Margherita Hack

La puntata si è conclusa con un tributo commovente a Margherita Hack, la grande astrofisica italiana scomparsa proprio il 29 giugno dieci anni fa. Il suo ricordo è stato celebrato con un video che ripercorreva la sua straordinaria carriera.

Un futuro da esplorare

Noos si propone di esplorare un campo vastissimo, con uno sguardo particolare al futuro. La puntata ha posto interrogativi sul benessere e la prosperità delle generazioni a venire.