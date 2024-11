Domenica 24 novembre, alle 21:25, su Raiuno va in onda Una villa per due, film-tv che fa parte del ciclo Purché finisca bene e già andato in onda nel 2022 e lo scorso marzo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Purché finisca bene – Una villa per due, la trama

Reggio Calabria. Francesco (Michele Di Mauro), un tempo stimato professore, è ora un uomo segnato dalla cecità, conseguenza di una malattia che lo ha privato della luce. La solitudine lo ha avvolto come una nebbia fitta, acuita dalla recente separazione dalla moglie e dalla lontananza della figlia Maria, volata a Londra per inseguire i suoi sogni. Il mondo, per Francesco, sembra essersi ridotto a un vago sussurro, e la rabbia che lo attanaglia lo spinge a respingere chiunque tenti di avvicinarsi.

Un giorno, un incontro fortuito cambia il corso della sua esistenza. Con un gesto impulsivo, Francesco colpisce con il bastone Salvatore, detto Sasà (Michele Eburnea), un giovane vagabondo abituato a vivere ai margini della società. Sasà, dopo una vita passata a cercare un rifugio, vede in quella casa una possibilità, un’opportunità da cogliere al volo. Con la scusa di fare la spesa, il ragazzo si introduce nell’appartamento e, approfittando della cecità del professore, sottrae un mazzo di chiavi. Da quel momento, la vita di Francesco viene sconvolta dalla presenza invadente di Sasà.

Il giovane, senza un briciolo di vergogna, si installa nell’appartamento, sfruttando l’incapacità del professore di vederlo. Nascosto tra le ombre, Sasà vive una doppia vita, godendo dei comfort di una casa e allo stesso tempo osservando da vicino Francesco. E mentre il professore si crogiola nella sua tristezza, Sasà, per la prima volta, prova la sensazione di appartenere a un luogo, di avere un tetto sulla testa.

Inconsapevolmente, il giovane inizia a far parte della vita del professore, ascoltando di nascosto le letture serali di Angela, la custode che, con la sua voce gentile, cerca di alleviare la solitudine di Francesco. Addormentandosi al suono delle parole che si intrecciano nell’aria, Sasà si lascia trasportare in un mondo fatto di emozioni e sensazioni a lui sconosciute.

Purché finisca bene- Una villa per due, il cast

Neri Marcorè (Daniele), Giampaolo Morelli (Francesco), Donatella Finocchiaro (Marisa Collodi), Camilla Filippi (Caterina), Selvaggia Quattrini (Graziella), Stefano Santospago (Bramosetti), Luciano Virgilio (), Giuliana Lojodice (Marion).

