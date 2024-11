Domenica 24 novembre 2024, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di questa sera si occuperà principalmente del generale Vannacci in una puntata dal titolo Il Giubileo 2025.

Roma, tra cantieri e polemiche, si prepara a vivere il suo Giubileo. Mentre la città si trasforma in un gigantesco cantiere per accogliere milioni di pellegrini, emergono nuovi interrogativi sulla gestione dell’evento. Nel frattempo, a distanza di anni dal naufragio della Costa Concordia, nuove indagini riaprono vecchie ferite e sollevano dubbi sui sistemi di sicurezza marittima. E mentre l’Italia si interroga sul suo passato, lo sguardo si rivolge oltreoceano, dove le intricate relazioni tra mafia e politica continuano a far discutere.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.

