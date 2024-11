Questa sera, domenica 24 novembre 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Ennio Doris – C’è anche domani. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Ennio Doris – C’è anche domani – Trama

Il film, ispirato all’autobiografia di Ennio Doris, ci porta in un viaggio attraverso la vita del fondatore di Banca Mediolanum. Si parte dall’infanzia, caratterizzata da umiltà e voglia di fare, per arrivare ai successi imprenditoriali e alla fondazione di una delle banche più importanti d’Italia.

Un focus particolare viene dato al periodo della crisi finanziaria del 2008, quando Doris prese una decisione coraggiosa e inusuale, rimborsando personalmente i clienti di Banca Mediolanum che avevano subito perdite. Questo gesto sottolinea la sua etica imprenditoriale e la sua profonda umanità.

La narrazione si sviluppa su tre piani temporali, intrecciando l’infanzia di Doris, la sua giovinezza e l’età adulta, offrendo così uno spaccato completo della sua vita e della sua evoluzione.

Ennio Doris – C’è anche domani – Cast

Massimo Ghini è Ennio Doris.

Lucrezia Lante Della Rovere è Lina Tombolato.

Daniel Santantonio è Ennio Doris da giovane.

Emma Benini è Lina Tombolato da giovane.

Eugenio Franceschini è Massimo Doris.

Giulia Vecchio è Sara Doris.

Alessandro Bertolucci è Silvio Berlusconi.

Maurizio Donadoni è Berto Doris.

