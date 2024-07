Noos L’avventura della conoscenza con Alberto Angela: ospiti e temi puntata 4 luglio

Seguici su Whatsapp - Telegram

Noos – L’avventura della conoscenza è un programma televisivo di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela, in onda su Rai 1 dal 29 giugno 2023 (prima stagione) e al via questa sera, giovedì 27 giugno, con la seconda stagione, sempre in prima serata su Rai1.

Erede del celebre “Superquark” ideato da suo padre Piero Angela, Noos si propone di esplorare i diversi campi del sapere scientifico con un approccio divulgativo e coinvolgente. Che cosa significa Noos? Lo abbiamo spiegato qui.

Noos – puntata 4 luglio 2024

In questa puntata troveremo:

Un’esclusiva visita al Museo Egizio di Torino: in occasione del suo bicentenario, Alberto Angela ci guiderà alla scoperta dei segreti della più grande collezione di reperti egizi al di fuori dell’Egitto, tra mummie e sarcofagi magnifici.

Dinosauri: nuove scoperte e teorie sorprendenti: insieme al giovane paleontologo Alessandro Chiarenza, approfondiremo le ultime novità nel campo della paleontologia, con rivelazioni che ribaltano le nostre conoscenze sui dinosauri.

Svolta epocale per la Torre di Pisa: finalmente svelato il mistero che da secoli avvolgeva la sua inclinazione.

Venezia: nuove strategie contro l’acqua alta: scopriremo come si sta combattendo l’innalzamento del mar Ligure per salvare la città lagunare.

Lotta alla zanzara tigre: un’innovativa tecnica italiana per contenere la proliferazione di questa fastidiosa e pericolosa insetto.

Una luce di speranza per le malattie genetiche: il professor Franco Locatelli illustrerà una sperimentazione rivoluzionaria che potrebbe cambiare il destino di chi soffre di talassemia e anemia falciforme.

Sesso nell’antica Roma: Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico di Pompei, ci porterà indietro nel tempo per svelare i costumi e le abitudini sessuali nell’Impero Romano.

Ritorno sulla Luna: l’astronauta Samantha Cristoforetti ci svelerà i dettagli della prossima missione lunare.

L’affascinante storia dell’alfabeto italiano: narrata da un personaggio animato con la voce di Paola Cortellesi.