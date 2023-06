Noos, qual è il significato del nuovo programma di Alberto Angela su Rai 1?

La scomparsa di Piero Angela, nell’agosto del 2022, ha lasciato un grande vuoto anche nel mondo della divulgazione televisiva. Il suo Superquark per anni ha fatto compagnia a milioni di telespettatori e spiegato loro con semplicità argomenti legati alla Scienza ed alla Storia.

Se il titolo Superquark è stato archiviato in suo rispetto, la divulgazione in tv non si ferma, e prosegue anche in suo onore. A pensarci è il figlio Alberto Angela, che da giovedì 29 giugno 2023 conduce, alle 21:25 su Rai 1, Noos-L’avventura della conoscenza, il programma che vuole seguire le orme di Superquark, con qualche novità.

Ma qual è il significato di Noos? Il termine deriva dal greco arcaico “νόος”, da cui deriva la parola “νοῦς”, il cui significato è “intelletto”. Il titolo, insomma, chiarisce subito le intenzioni del programma: viaggiare nella conoscenza e far scoprire al pubblico nuove nozioni e curiosità provenienti da vari ambiti, dalla Paleontologia alla Storia, dallo Spazio alla Tecnologia.

Il titolo ha anche un riferimento ad un programma di Piero Angela, ovvero Viaggio nel cosmo, del 1998. In quel programma (a cui lavorò anche Alberto) il conduttore viaggiava in una navicella spaziale che si chiamava proprio “Noos”. Un modo, quindi, anche per omaggiare il lavoro di Piero Angela nella divulgazione televisiva.

Per quanto riguarda Noos-L’avventura della conoscenza, il format è molto simile a Superquark: l’apertura è dedicata ad un documentario sul mondo della natura e degli animali, seguito da alcuni servizi e da interventi di ospiti in studio.

A proposito del cast, ritroviamo alcuni volti che hanno già lavorato a Superquark, come lo storico Alessandro Barbero, il segretario nazionale del Cicap Massimo Polidoro, il sessuologo Emanuele Jannini e la nutrizionista Elisabetta Bernardi. Oltre a loro, vedremo anche i volti che hanno collaborato a Superquark+, ovvero Luca Perri, Edwige Pezzulli, Giuliana Galati e Ruggero Rollini. Nel cast troviamo anche l’astronauta Samantha Cristoforetti, che parla di Spazio, e lo scrittore Carlo Lucarelli, che cura una rubrica dedicata ai grandi misteri della scienza.