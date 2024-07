Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 3 luglio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 5 giugno 2024, si occuperà dei casi che seguono.

Emanuela Orlandi

La puntata si apre con il caso di Emanuela Orlandi, scomparsa da oltre 40 anni. Viene diffusa per la prima volta una telefonata inedita in cui si sente la voce di una ragazza che potrebbe essere Emanuela. Il caso Orlandi ha visto negli anni diverse piste investigative, tra cui collegamenti con il Vaticano, la Banda della Magliana e la pedofilia. La famiglia continua a cercare la verità e spera di poter dare una degna sepoltura ad Emanuela.

Nessy Guerra

Federica Sciarelli torna sul caso di Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia. Il tribunale ha tolto l’affidamento della bambina a Nessy dopo le accuse di adulterio da parte del marito, Tamer Amuda. Nessy denuncia di aver subito violenze fisiche da parte di Tamer, che sarebbero aumentate dopo la gravidanza. Tamer nega le accuse e vuole crescere la figlia in Egitto, rifiutando di riportarla in Italia.

Mara Favro

Si parla anche della scomparsa di Mara Favro, sparita da Chiomonte quattro mesi fa. L’ultimo contatto di Mara è un messaggio in cui dice di voler lasciare la pizzeria dove lavorava perché maltrattata. Da quel momento, la madre di una bambina di 9 anni è scomparsa nel nulla. In studio è presente il proprietario della pizzeria per fornire dettagli e rispondere alle domande.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

