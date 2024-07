The North Sea, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 4 luglio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film The North Sea, pellicola d’azione norvegese del 2021 diretta da John Andreas Andersen. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The North Sea – Trama

Stian (Henrik Bjelland), un pescatore sommerso dai debiti, si vede costretto a compiere una scelta difficile per salvare la sua famiglia: trasportare illegalmente petrolio in alto mare a bordo di un vecchio peschereccio. L’impresa si rivela però più pericolosa del previsto, mettendo a repentaglio la vita di Stian e del suo equipaggio quando una violenta tempesta si abbatte sul Mare del Nord.

The North Sea – Cast

Kristine Kujath Thorp nel ruolo di Sofia

Henrik Bjelland nel ruolo di Stian

Rolf Kristian Larsen nel ruolo di Arthur

Anders Baasmo Christiansen nel ruolo di Ronny

Bjørn Floberg nel ruolo di William Lie

Anneke von der Lippe nel ruolo di Gunn Langlo

Ane Skumsvoll nel ruolo di Berit

Cengiz Al Jasin