Questa sera, giovedì 7 novembre 2024, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene presentano – Inside.

“Salviamo il Pianeta”: un grido d’allarme che non può essere ignorato. Matteo Viviani, con la sua consueta grinta, ci immerge in un’analisi profonda e impietosa della crisi climatica. Dalle stime allarmanti dell’ONU alle immagini sconvolgenti delle alluvioni, la puntata ci mostra un pianeta al limite. Ma non tutto è perduto! Grazie ai contributi di esperti come Stefano Boeri, Simona Bordoni e Paolo Borzacchiello, scopriremo soluzioni innovative e possibili alternative per invertire la rotta.

Dal “bosco verticale” di Milano alle ultime ricerche sulle energie rinnovabili, fino all’impatto delle nostre scelte quotidiane, come l’alimentazione e la moda, sulla salute del pianeta. Un viaggio indispensabile per capire le sfide che ci attendono e per agire in prima persona.

