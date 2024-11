Stasera, giovedì 7 novembre, a partire dalle 21.25, Geppi Cucciari tornerà su Rai3 con una nuova puntata di Splendida Cornice, uno show nel quale l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i suoi interpreti, piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso.

Ospiti puntata 7 novembre

Il salotto culturale più amato del piccolo schermo accoglierà un parterre di ospiti d’eccezione: da Antonio Scurati a Claudio Bisio, da Paolo Di Paolo ad Andrea Pennacchi, passando per le star di “Happy Days”, Don Most e Anson Williams (interpreti di Ralph e Potsie). Poi in collegamento dalla martoriata Valencia, il fumettista Paco Roca. Infine il ballerino Alessandro Cavallo ne le “Sette danze greche” di Béjart.

I “competenti” del pubblico saranno l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’esperto di cybersecurity Riccardo Meggiato e la pediatra Paola Di Turi. Immancabili il controllo ortografico del prof del Collegio Andrea Maggi, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e l’arte illustrata da Alessandro Arcodia.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram