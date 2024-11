Questa sera, giovedì 7 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Pompei, avvincente pellicola storica che rievoca la tragica eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e la distruzione della città. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Pompei – Trama

La storia si concentra su Milo, un giovane gladiatore celtico che viene venduto come schiavo dopo la distruzione del suo villaggio. A Pompei, si innamora di Cassia, una giovane donna promessa in sposa a un potente senatore romano. Mentre la loro storia d’amore sboccia, l’ombra dell’eruzione del Vesuvio si fa sempre più minacciosa. Milo dovrà lottare non solo per la sua libertà e per l’amore di Cassia, ma anche per sopravvivere alla catastrofe che si sta abbattendo su Pompei.

Pompei – Cast

Kit Harington: Interpreta Milo, il gladiatore celtico.

Emily Browning: Nei panni di Cassia, l’amore di Milo.

Carrie-Anne Moss: Interpreta Aurelia, la madre di Cassia.

Jared Harris: Nei panni di Corvus, il potente senatore romano.

Adrian Brody: Interpreta Atticus, il mentore di Milo

