Questa sera, domenica 22 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda – Trama

Questo sequel del classico Disney “101 Dalmatiani” vede il ritorno della diabolica Crudelia De Mon, ancora ossessionata dalla pelliccia dei dalmata. Scatenando il caos, rapisce un gruppo di cuccioli, tra cui i figli dei famosi Pongo e Perdita. Toccherà ai loro nuovi padroni, Kevin e Chloe, insieme ad un gruppo di volontari del canile, salvare i cuccioli dalle grinfie della perfida Crudelia.

La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda – Cast

Glenn Close: Nel ruolo iconico di Crudelia De Mon, la cattiva più fashion della Disney.

Gérard Depardieu: Interpreta Jean-Pierre Le Pelt, l’affascinante complice di Crudelia.

Ioan Gruffudd: Nei panni di Kevin, il giovane e gentile direttore del canile.

Alice Evans: Interpreta Chloe, la dolce e determinata volontaria del canile.

Tim McInnerny: Nei panni di Alonzo, uno dei scagnozzi di Crudelia.

Ben Crompton: Interpreta Ewan, un altro dei volontari del canile.

Carol MacReady: Nei panni di Agnes, un’anziana volontaria del canile.

