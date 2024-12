Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 22 dicembre 2024, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di questa sera prevede quattro servizi principali.

Questa sera “Report” vi svela i segreti dell’AI, una tecnologia che promette di rivoluzionare il mondo ma che nasconde anche insidie. Scopriremo come un semplice ecografo può salvare vite in Africa, ma anche come l’intelligenza umana possa essere ingannata da sofisticate manipolazioni.

E ancora: il mondo dello sport e quello del vino sotto la lente d’ingrandimento. Malagò al bivio: potere, sport e interessi in gioco. La poltrona di Giovanni Malagò al CONI trema. “Report” svela i retroscena di un mandato che sta per scadere e le manovre in atto per ottenere una proroga. Un sistema di potere, fatto di relazioni e interessi, viene messo a nudo. Tra successi sportivi e ombre inquietanti, una domanda brucia: Malagò merita di continuare a guidare lo sport italiano?

Una vergogna nazionale: la diga del Camastra. In una regione ricca d’acqua come la Basilicata, 29 comuni sono costretti a razionare l’oro blu. La colpa? Una diga costruita negli anni ’60 e mai collaudata, che versa in condizioni disastrose. Perdite colossali lungo le condutture e un ricorso al fiume Basento, pesantemente inquinato, aggravano la situazione. “Report” denuncia l’abbandono di un’infrastruttura vitale e le conseguenze drammatiche per le comunità locali.

Il vino del tradimento: il mistero dietro i grandi marchi toscani. “Top of the Wines” svela un segreto inconfessabile del mondo enologico toscano. Dietro l’etichetta di prestigiosi Chianti e Supertuscan si nasconde spesso una realtà ben diversa: vini sfusi, acquistati a basso costo anche fuori regione, vengono “pompati” e trasformati in prodotti di alta gamma. Un’inchiesta che smaschera una frode che offende la tradizione e inganna i consumatori.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.

