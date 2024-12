Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 22 dicembre, Rai1 ospita “BellaFesta per Fondazione Telethon”, un evento speciale condotto da Pierluigi Diaco. La serata, ricca di musica e ospiti d’eccezione, celebrerà i 35 anni di impegno di Telethon nella ricerca sulle malattie genetiche rare.

Sul palco si alterneranno grandi nomi della musica italiana come Alberto Bertoli e i Tazenda, Alex Britti, Drupi, Fausto Leali, Michele Zarrillo e Paolo Belli. Non mancheranno i momenti di emozione con le testimonianze di don Walter Insero e Valeria Fiorito. Per donare e sostenere la ricerca, chiama il 45510.

E poi il cast fisso di “BellaMa’”: Nancy Brilli, Roberta Capua, Antonella Elia, Rita Forte, Oreste Gaudio, Valeria Marini, Memo Remigi, Domenico Restuccia, Rosa Sorrentino e Manuela Villa.

