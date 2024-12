Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 31 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Il piccolo diavolo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il piccolo diavolo – Trama

“Il piccolo diavolo” è una commedia italiana del 1988, scritta, diretta e interpretata dal geniale Roberto Benigni. Il film ha riscosso un grande successo sia in Italia che all’estero, grazie alla sua comicità surreale e alle interpretazioni memorabili del cast.

La storia ruota attorno a Giuditta (interpretato da Benigni), un piccolo diavoletto inviato sulla Terra per corrompere un prete, Padre Maurizio (Walter Matthau). Giuditta, però, si innamora della vita terrena e si trova sempre più a disagio con i suoi compiti infernali. Tra equivoci, gag esilaranti e situazioni surreali, Giuditta cercherà di conciliare la sua natura demoniaca con i sentimenti umani, vivendo una serie di avventure che lo porteranno a mettere in discussione la sua stessa identità.

Il piccolo diavolo – Cast

Roberto Benigni: Giuditta, il piccolo diavolo

Walter Matthau: Padre Maurizio, il prete da corrompere

Nicoletta Braschi: Nina, l’interesse amoroso di Giuditta

Stefania Sandrelli: Patrizia, un personaggio enigmatico

Franco Fabrizi: Monsignore

John Lurie: Cusatelli, un personaggio misterioso

Giacomo Piperno: Uomo sul treno

