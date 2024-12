Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 31 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Gli Aristogatti. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Gli Aristogatti – Trama

“Gli Aristogatti” è una classica pellicola Disney che racconta la storia di Duchessa, una gatta elegante e sofisticata, e dei suoi tre gattini: Minou, Matisse e Bizet. Vivono una vita agiata con la loro padrona, una ricca cantante lirica. Tuttavia, il maggiordomo Edgar, geloso dell’eredità lasciata ai gatti, trama per eliminarli e impossessarsi della fortuna della sua padrona. Dopo averli rapiti e abbandonati in campagna, i gatti dovranno trovare la strada di casa, affrontando mille peripezie e conoscendo nuovi amici, tra cui Romeo, un gatto randagio dal cuore d’oro.

Gli Aristogatti – Cast

Cast (voci originali):

Duchessa: Eva Gabor

Thomas O’Malley: Phil Harris

Edgar: Roddy McDowall

Madame Adelaide: Hermione Gingold

Roquefort: Maurice Chevalier

