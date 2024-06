Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 17: Un nuovo importante traguardo

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 6 luglio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Un nuovo importante traguardo”, diciassettesimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/17

L’aria nell’ospedale è densa di pressione e adrenalina. Un’operazione senza precedenti sta per avere luogo: il primo trapianto di viso umano è pronto per essere eseguito. L’equipe medica è al completo, pronta ad affrontare questa sfida epocale. Tuttavia, un’ombra oscura incombe sul futuro di tutti. Al termine dell’intervento, gravi tagli al personale saranno inevitabili. Solo uno degli assistenti in sala operatoria avrà la fortuna di mantenere il proprio posto.

Ferman, uno dei membri dell’equipe, ha già preso la sua decisione. Sa cosa fare per garantirsi un futuro all’interno dell’ospedale. Ma un intervento inaspettato potrebbe sconvolgere i suoi piani e mettere in gioco tutto ciò che credeva di sapere.

Segreti, tensioni e scelte difficili si intrecciano in questo thriller mozzafiato che esplora le profondità dell’animo umano di fronte a situazioni estreme. Mentre la vita di un paziente pende da un filo, i protagonisti si ritrovano a dover affrontare i propri demoni interiori e a fare i conti con le loro ambizioni e paure.

Chi sopravviverà alla tagliola dei licenziamenti? Chi riuscirà a mantenere la propria integrità morale di fronte alle lusinghe del potere? E, soprattutto, il trapianto di viso avrà successo? L’ospedale si trasforma in un palcoscenico di emozioni forti, dove la vita e la morte si mescolano in un gioco pericoloso in cui ogni mossa può avere conseguenze imprevedibili.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 17 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.