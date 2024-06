La follia della mia gemella, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 27 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film La follia della mia gemella, conosciuto anche con il titolo originale Lies My Sister Told Me; un thriller drammatico del 2022 diretto da Dylan Fox. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La follia della mia gemella – Trama

Il film ruota attorno alle vicende di Tracy Wrey, una donna sconvolta dalla morte del padre e affetta da gravi crisi depressive e disturbi di personalità. A causa della sua condizione, viene ricoverata in un centro di cura. Nel giorno dell’anniversario della morte del padre, la sorella gemella di Tracy, Jennifer, una famosa scrittrice di romanzi rosa, le fa visita.

Colpita da un raptus improvviso, Tracy droga la sorella, assume la sua identità e scappa dal centro di cura, desiderosa di vivere la vita che Jennifer ha sempre avuto.

Tuttavia, la vita di Jennifer non è affatto perfetta come sembra. La donna è infatti alle prese con una figlia adolescente che la odia, uno stalker ossessivo e un ricattatore.

Nel frattempo, la vera Jennifer, non creduta da nessuno all’interno del centro, inizia a stare male a causa della mancanza delle sue medicine e non è in grado di controllare le sue azioni.

Mentre le bugie e gli inganni si intrecciano, Tracy si ritrova invischiata in una situazione pericolosa e dovrà affrontare le terribili conseguenze delle sue azioni.

La follia della mia gemella – Cast

Nicole Marie Johnson: interpreta sia Tracy Wrey che Jennifer Wrey, le gemelle protagoniste del film.

Kate Edmonds: Layla

Dominick Ficco: Rob

Scout Smith: Karen

Jonathan Stoddard: Chad