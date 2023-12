Independence Day, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 1 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Independence Day un grande classico con Will Smith. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Independence Day – Trama

Nel giorno del 2 luglio, a pochi giorni dai festeggiamenti per il Giorno dell’Indipendenza, i cieli del mondo vengono improvvisamente oscurati dall’arrivo di gigantesche navicelle spaziali. La Terra è sotto attacco da parte di una razza aliena ostile, i cui intenzioni sono chiare: conquistare il nostro pianeta.

David Levinson (Jeff Goldblum), un esperto in comunicazioni aliene, riesce a decifrare i segnali degli alieni e comprende che stanno pianificando un attacco coordinato contro tutte le principali città del mondo. Il presidente degli Stati Uniti, Thomas Whitmore (Bill Pullman), riunisce un gruppo di esperti e militari per cercare un modo per fermare l’invasione. Tra loro c’è anche il capitano Steven Hiller (Will Smith), un pilota di caccia con un passato problematico ma dotato di un grande coraggio.

Mentre le città del mondo vengono distrutte una dopo l’altra, gli scienziati e i militari lavorano senza sosta per trovare un’arma in grado di annientare le navi aliene. La speranza si riaccende quando Hiller scopre un punto debole nelle difese degli alieni. Con l’aiuto di un gruppo di volontari, Hiller mette in atto un piano audace per infliggere un colpo decisivo al nemico.

Independence Day – Cast

Il cast principale include:

Will Smith – Capitano Steven Hiller

Jeff Goldblum – David Levinson

Bill Pullman – Presidente Thomas Whitmore

Randy Quaid – Maggiore Russell Hazen

Robert Loggia – Generale William Webber

Margaret Colin – Dr. Constance Spano

Mary McDonnell – First Lady Marilyn Whitmore

James Woods – Secchion

Adam Baldwin – Maggiore Mitchell

Vivica A. Fox – Jasmine Dubrow

Judd Hirsch – Julius Levinson

Harvey Fierstein – Marty Gilbert

Harry Connick Jr. – Capitano David Andrews