Lunedì 25 novembre la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone la quinta puntata della quarta stagione di GialappaShow. Un’edizione rinnovata e con un cast decisamente fantastico. Quante puntate sono.

GialappaShow 25 novembre: ospiti e cast

Co-conduttrice sarà Eva Riccobono (vedi trailer), Riccardo Scamarcio e Brenda Lodigiani daranno il via alla serata con un esilarante siparietto. La musica sarà protagonista con I Santi Francesi, Neri per Caso e Cecilia Harp che rivisiteranno grandi successi. Giovanni Vernia ci delizierà con nuove imitazioni, tra cui Achille Lauro. Marcello Cesena e Simona Garbarino torneranno con un nuovo episodio di Sensualità a Corte che potete rivedere qui.

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda su Tv8 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e sarà immediatamente replicato intorno alla mezzanotte (per chi si fosse perso qualcosa). Subito sotto il trailer.

Altro che fortuna… le chiavi per il successo si chiamano lavoro e perseveranza 🌟 Il #GialappaShow vi aspetta domani alle 21:30 in prima visione su Tv8. pic.twitter.com/rvghEYYQPB — TV8 (@TV8it) November 24, 2024

