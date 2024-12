Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 11 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Finché c’è prosecco c’è speranza. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Finché c’è prosecco c’è speranza – Trama

Nelle dolci colline del Prosecco, il conte Ancillotto, un fervente sostenitore dell’agricoltura biologica, viene trovato morto. L’ispettore Stucky, nuovo arrivato in paese, indaga su un possibile suicidio, ma ben presto si trova alle prese con una serie di omicidi.

Curiosità: il successo del film ha dato vita alla serie tv con protagonista Stucky, anche in questo caso interpretato da Giuseppe Battiston.

Finché c’è prosecco c’è speranza – Cast

Giuseppe Battiston: Interpreta il ruolo del protagonista, il vignaiolo alle prese con le difficoltà della vita.

Teco Celio: Interpreta un personaggio misterioso e affascinante che arriva dal passato del protagonista.

Liz Solari: Interpreta una donna affascinante che entra nella vita del protagonista, portando scompiglio e passione.

Roberto Citran: Interpreta un personaggio chiave nella vita del protagonista, un amico fidato e un consigliere saggio.

