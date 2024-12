Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 11 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Oceania. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Oceania – Trama

Oceania è un’avventura epica ambientata nella Polinesia, che racconta la storia di Vaiana (nell’originale era Moana), una giovane e coraggiosa ragazza che sfida le tradizioni della sua isola per salvare il suo popolo.

Vaiana, figlia di un capo villaggio, sente un forte legame con l’oceano e scopre che i suoi antenati erano abili navigatori. Quando un’oscura maledizione minaccia la sua isola, Vaiana decide di intraprendere un viaggio pericoloso per trovare il semidio Maui e restituire il cuore di Te Fiti, un’isola madre, al suo giusto posto.

Insieme, Vaiana e Maui affrontano sfide incredibili, incontrano creature leggendarie e scoprono il vero significato dell’eroismo.

Oceania – Cast

Auliʻi Cravalho nel ruolo di Vaiana

Dwayne Johnson nel ruolo di Maui

Temuera Morrison nel ruolo di Tui, padre di Vaiana

Nicole Scherzinger nel ruolo di Moana (nome originale di Vaiana)

Alan Tudyk nel ruolo di Heihei, il pollo di Vaiana

Doppiatori italiani

Emanuela Ionica: Ha prestato la voce a Vaiana Waialiki per i dialoghi, trasmettendo la determinazione e la passione della giovane protagonista.

Chiara Grispo: Ha interpretato le canzoni di Vaiana, regalandoci una voce potente e melodiosa che ha accompagnato le avventure della giovane navigatrice.

Fabrizio Vidale: Ha doppiato Maui, il semidio arrogante e divertente, con la sua inconfondibile voce.

Angela Finocchiaro: Ha interpretato la saggia nonna Tala, portando sullo schermo la sua esperienza e la sua affettuosità.

Roberto Pedicini: Ha prestato la voce a Tui, il padre di Vaiana, un capo villaggio saggio e protettivo.

Micaela Incitti: Ha interpretato Sina, la madre di Vaiana, una donna dolce e amorevole.

Raphael Gualazzi: Oltre a interpretare alcune canzoni, ha doppiato il personaggio dello splendente Tamatoa.

