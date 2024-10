Seguici su Whatsapp - Telegram

Prende il via stasera, martedì 30 ottobre 2024, su Rai2, la serie tv francese “Stucky”, che animerà la prima serata con la storia di un detective decisamente fuori dagli schemi e totalmente estraneo alla violenza.

Ma da quante puntate è composta la serie tv Stucky? In tutto, la serie tv consta di sei episodi, ciascuno della durata di circa un’ora. La Rai li manderà in onda sempre in prima serata su Rai2 da oggi fino al 4 dicembre.

Stucky – serie tv: la trama

La serie televisiva poliziesca segue le avventure dell’ispettore Giuseppe Stucky, un personaggio eccentrico e affascinante interpretato da Giuseppe Battiston, con la caratteristica peculiare di essere di origini iraniane. Ambientata principalmente in Veneto, la serie ci porta nelle indagini dell’ispettore, caratterizzate da un approccio non convenzionale e una profonda analisi psicologica dei personaggi coinvolti nei casi. Stucky, con il suo sguardo acuto e la sua passione per i dettagli, si muove tra le pieghe della società trevigiana, svelando misteri e intrecci nascosti.

Stucky – Luoghi

Treviso, con il suo centro storico ricco di storia e charme, ha fatto da sfondo alle riprese della nuova serie televisiva. Da marzo a giugno 2024, per tre mesi la troupe ha animato le vie della città, trasformando luoghi iconici come la Galleria Manin, la trattoria di Secondo, il Lungosile Mattei, piazza dei Signori e il palazzo del Trecento in set cinematografici. Il fascino di Treviso, con i suoi palazzi storici, i corsi d’acqua e le piazze, è stato fondamentale per creare l’atmosfera giusta per le indagini dell’ispettore Stucky.