Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, si occuperà dei casi che seguono.

In questa puntata, Federica Sciarelli ci porterà nel cuore di tre storie che hanno lasciato tutti con il fiato sospeso. Dall’Appennino modenese, dove il mistero della scomparsa di Daniela Ruggi si infittisce grazie a nuove testimonianze, fino a Trieste, dove la morte di Liliana Resinovich continua a far discutere gli esperti. E ancora, la sconvolgente vicenda di Michele, il giovane minacciato di morte, ci mostrerà come la rete possa diventare un terreno fertile per ossessioni pericolose.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

