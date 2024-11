Colpo di scena in Don Matteo la seguitissima serie di Rai1 che stasera, 21 novembre, manda in onda la quinta puntata della quattordicesima stagione, dal titolo La Strada Giusta. Qui la trama di tutte le puntate della stagione.

Il ritorno di Terence Hill

Cerchiamo di capire come mai si siano rincorse le voci sulla possibile presenza di Terence Hill nella quinta puntata. La trama prevede che il Maresciallo Cecchini stia per festeggiare il suo compleanno, ma la ricorrenza gioca brutti scherzi al personaggio interpretato da Nino Frassica.

Sì, perché per tutto l’episodio il capo della caserma spoletina continua a vedere indizia che lo convincono del ritorno del suo caro amico Don Matteo. Addirittura in un’occasione lo scorge dalla finestra, accanto alla sua bicicletta.

E allora, la puntata si concluderà davvero con il cameo di Terence? Giova ricorda che l’attore non ha mai partecipato ale riprese di questa stagione ed è dunque probabile che ci si sia avvalsi di una controfigura per registrare le scene. Tuttavia, potrebbe comparire alla fine in una scena girata altrove in qualche interno per mantenere l’effetto sorpresa! Staremo a vedere.

