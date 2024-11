La seconda puntata di mercoledì 20 novembre 2024 de La Corrida di Amadeus, il talent-varietà trasmesso NOVE, si è chiusa con la spassosissima esibizione del campanaro, che semplicemente con la bocca ha riprodotto i suoni delle campane a morto per l’uomo (un tocco), per la donna (due o tre tocchi, non si è capito bene), e le campane a festa. Ciascuno degli eventi era corredato da codice campanario (F50, F51 ecc.).

Video il Campanaro

