Don Matteo 14, trama e quante puntate sono?

La saga di Don Matteo prosegue con la sua quattordicesima stagione, confermandosi un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori. Dieci nuovi episodi, ricchi di colpi di scena e di emozioni, andranno in onda a partire dal 17 ottobre su RaiUno. Qui il cast e tutte le novità.

Ma da quante puntate è composto Don Matteo 14? La quattordicesima stagione, come già avvenuto con le due precedenti, sarà composta da dieci episodi da circa un’ora e mezza abbondante l’uno, in onda per dieci prime serate, ogni giovedì. Il finale di stagione, salvo cambi di palinsesto, dovrebbe quindi andare in onda il 18 dicembre, una settimana prima di Natale.

Don Matteo 14, la trama

La quattordicesima stagione di Don Matteo si arricchisce di nuovi personaggi che sconvolgeranno gli equilibri di Spoleto. Mentre Anna e Marco, insieme a Nino Cecchini ed Elisa, si preparano a celebrare le loro nozze, arriva Giulia Mezzanotte, con un passato turbolento legato a Don Massimo. Il nuovo Capitano Diego Martini, determinato a riconquistare Vittoria Guidi, porterà scompiglio nella vita della piccola comunità. E il piccolo Bartolomeo, con la sua tenerezza, conquisterà il cuore di tutti.