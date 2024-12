Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, domenica 22 dicembre 2024, nuova puntata della stagione 2024/25 del talk Che Tempo Che Fa – per la seconda stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Domenica sera, Fabio Fazio accoglie nel suo salotto televisivo un parterre di ospiti d’eccezione. Da Richard Gere, icona di Hollywood e attivista, a Michael Bublé, re dello swing, passando per Ficarra e Picone e Alessia Marcuzzi. E poi ci saranno il climatologo Luca Mercalli e Don Mattia Ferrari, autore del libro Salvato dai migranti. Il professor Camillo Porta, Professore Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università di Bari “A. Moro”, Roberto Burioni e l’economista Tito Boeri, insieme agli editorialisti Aldo Cazzullo, Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

