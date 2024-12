Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Arriva in chiaro su Italia 1 la serie TV Sono Lillo, che vede protagonista Lillo (Pasquale Petrolo) del celebre duo Lillo e Greg. Dopo la sua partecipazione a LOL – Chi ride è fuori, lo show di Prime Video durante il quale è nato il personaggio di Posaman, il celebre colosso ha deciso di produrre una serie dedicata che è stata trasmessa in esclusiva proprio su Prime Video.

A partire dalle ore 21.20 di domenica 22 dicembre 2024, verranno proposte su Italia 1 tutte le puntate della prima stagione.

Sono Lillo: puntate e streaming

Per il momento Sono Lillo si compone di due stagioni, la prima di 8 episodi e la seconda di 6. Ogni puntata ha una durata media tra i 25 e i 30 minuti. Tutte le puntate sono visibili in streaming su Amazon Prime Video, il servizio di proprietà di Amazon incluso nell’abbonamento Amazon Prime.

Con la messa in onda televisiva su Italia 1, le puntate della prima stagione sono visibili in streaming anche su Mediaset Infinity ma solo fino al 19 gennaio 2025.

Sono Lillo: trama

Lillo, celebre comico e attore, vive un momento di grande successo grazie al suo personaggio Posaman, una figura comica e surreale che lo ha reso un fenomeno di massa. Tuttavia, mentre il pubblico adora Posaman, la sua vita personale comincia a sgretolarsi: sua moglie Marzia, stanca di vivere nell’ombra di un marito che sembra dare più importanza al personaggio che a lei, decide di lasciarlo.

Disperato e confuso, Lillo cerca di riconquistare Marzia, ma si rende conto che il vero problema non è solo il suo successo, ma il conflitto tra la sua identità reale e quella di Posaman. Intrappolato tra la vita privata in crisi e le pressioni del mondo dello spettacolo, Lillo si imbarca in un viaggio comico e surreale per ritrovare sé stesso, capire chi è davvero e cosa vuole dalla vita.

Durante il percorso, si confronta con situazioni esilaranti e personaggi eccentrici, che lo aiutano (o complicano ulteriormente le cose) a riflettere sul significato del successo, dell’amore e dell’autenticità. Riuscirà Lillo a liberarsi dall’ingombrante ombra di Posaman e a ricucire i rapporti con Marzia, o scoprirà che Posaman è ormai parte inseparabile di lui?

Cast Sono Lillo

Pasquale Petrolo – Lillo/Posaman

Sara Lazzaro – Marzia (la moglie di Lillo)

Pietro Sermonti – Sergio Locatelli (agente di Lillo)

Cristiano Caccamo – Edoardo (fratello di Lillo)

Anna Bonaiuto – Veronica (madre di Lillo)

Paolo Calabresi – Agenore (titolare del locale di cabaret)

Camilla Filippi – Claudia (sorella di Marzia)

Trailer Sono Lillo

