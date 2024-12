Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 27 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Aladdin. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Aladdin – Trama

Si tratta del live-action Disney di Aladdin, ispirato al classico cartone animato del 1992. Ambientato nella città di Agrabah, il film segue le vicende di Aladdin, un giovane e astuto ladruncolo che vive ai margini della società. Innamoratosi della bellissima principessa Jasmine, sogna un futuro migliore. La sua vita cambia radicalmente quando scopre una lampada magica che contiene un Genio in grado di esaudire tre desideri.

Con l’aiuto del Genio, interpretato dall’eccentrico Will Smith, Aladdin si trasforma in un principe per conquistare il cuore di Jasmine e sfuggire alle grinfie del perfido Gran Visir Jafar, che brama il potere assoluto.

Aladdin – Cast

Mena Massoud nel ruolo di Aladdin: il giovane ladruncolo dal cuore d’oro.

Naomi Scott nel ruolo della Principessa Jasmine: una donna forte e indipendente che sfida le convenzioni.

Will Smith nel ruolo del Genio: un’icona comica e un potente alleato.

Marwan Kenzari nel ruolo di Jafar: il malvagio Gran Visir assetato di potere.

Nasim Pedrad nel ruolo di Dalia: la migliore amica e confidente di Jasmine.

