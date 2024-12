Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 26 dicembre 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Il conte di Montecristo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il conte di Montecristo – Trama

La storia segue le vicende di Edmond Dantès, un giovane marinaio dalle grandi speranze che viene ingiustamente accusato e imprigionato nel Castello d’If. Lì, incontra un anziano prigioniero, l’Abate Faria, che gli trasmette la sua conoscenza e lo introduce a un tesoro nascosto.

Dopo anni di prigionia, Edmond riesce a evadere e, grazie al tesoro, si trasforma nel misterioso Conte di Montecristo. Con una nuova identità e una grande ricchezza, il Conte pianifica una vendetta meticolosa contro coloro che lo hanno tradito: Danglars, l’ambizioso banchiere; Villefort, il procuratore che lo ha condannato; e Fernand Mondego, l’amico che lo ha pugnalato alle spalle per sposare la donna che amava, Mercédès.

Il conte di Montecristo – Cast

Pierre Niney: Edmond Dantès / Il Conte di Montecristo

Bastien Bouillon: Fernand de Morcerf

Anaïs Demoustier: Mercédès Herrera

Anamaria Vartolomeï: Haydée

Laurent Lafitte: Villefort

Pierfrancesco Favino: Abate Faria

Patrick Mille: Danglars

Vassili Schneider: Albert de Morcerf

Julien de Saint Jean: Andrea

Julie de Bona: Victoria

Adèle Simphal: Angèle

Stéphane Varupenne: Caderousse

Marie Narbonne: Eugenie Danglars

Bruno Raffaeli: Morrel

Abde Mazian: Jacopo

