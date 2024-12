Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Venerdì 27 dicembre in prima serata su Rai2 (promosso dalla seconda) va in onda il programma Storie di donne al bivio, condotto da Monica Setta. Sette protagoniste, ognuna con un vissuto unico e affascinante, si siederanno al tavolo della conduttrice per condividere con il pubblico i momenti più significativi delle loro vite, tra amori, successi e rivelazioni inedite.

Loredana Lecciso, sempre al centro del gossip, aprirà il sipario sui retroscena della sua complicata relazione con Romina Power e svelerà nuovi dettagli sul suo legame con Albano, lasciando intravedere la possibilità di un nuovo capitolo nella loro storia d’amore.

Claudia Gerini, icona di bellezza e talento, ci accompagnerà in un viaggio attraverso i suoi ricordi, ripercorrendo le relazioni che hanno segnato la sua vita. Dalla figura paterna di Gianni Boncompagni, che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo, fino agli amori con Carlo Verdone, Alessandro Enginoli, Federico Zampaglione e l’attuale compagno Riccardo Sangiuliano, l’attrice romana si mostrerà senza filtri, raccontando aneddoti e riflessioni intime.

Anna Falchi, sempre solare e affascinante, parlerà della sua carriera, della maternità e del profondo legame con la figlia Alyssa. L’attrice romana svelerà anche dettagli inediti sulla sua amicizia con la premier Giorgia Meloni, offrendo uno spaccato autentico della sua vita privata.

Eleonora Abbagnato, étoile di fama mondiale e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, ci farà immergere nel mondo della danza, svelando i segreti di una carriera straordinaria costruita con passione e dedizione.

Lory Del Santo, sempre al centro dell’attenzione, sorprenderà il pubblico con il racconto del suo primo incontro con una delle figure più discusse della politica internazionale, rivelando aneddoti curiosi e inattesi.

Mariagrazia Cucinotta, simbolo di bellezza mediterranea, celebrerà i suoi trent’anni di amore con il marito Giulio Violati, ripercorrendo i momenti più significativi del loro legame e condividendo con il pubblico i segreti di un amore duraturo.

Paola Ferrari, volto noto del giornalismo sportivo, svelerà due amori del passato finora tenuti nascosti, quelli con Eros Ramazzotti e il principe Alberto di Monaco, offrendo uno sguardo inedito sulla sua vita privata.

Natasha Stefanenko, attrice e conduttrice di origini russe naturalizzata italiana, racconterà la sua straordinaria esperienza di vita, dalla carriera di modella al successo televisivo, svelando i retroscena di un percorso costellato di successi e sfide.

