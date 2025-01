Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 28 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Zack, cane eroe. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Zack, cane eroe – Trama

“Zack, cane eroe” (noto anche come “Shepherd: The Story of a Jewish Dog” nel titolo internazionale) è un film drammatico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il film racconta la storia di Zack, un pastore tedesco che viene separato dalla sua famiglia ebrea quando vengono promulgate le leggi razziali di Norimberga a Berlino. Viene preso da un ufficiale delle SS e addestrato per attaccare e controllare i prigionieri nei campi di concentramento. Tuttavia, quando il suo padroncino originale, Joshua, viene deportato nello stesso campo, Zack lo riconosce e, nonostante il suo addestramento, aiuta il ragazzo a tentare la fuga. La storia esplora temi di amicizia, lealtà e sopravvivenza durante l’Olocausto.

Zack, cane eroe – Cast doppiatori

August Maturo interpreta Joshua, il giovane ebreo che vive a Berlino. August è noto per ruoli in serie TV come “Girls Meets World” e film come “The Nun”.

Ken Duken nel ruolo di Ralph, un ufficiale delle SS. Duken è un attore tedesco che ha partecipato a film come “Bastardi senza gloria”.

Ayelet Zurer interpreta Shoshonna. Zurer è un’attrice israeliana famosa per il suo ruolo in “Angeli e Demoni”.

