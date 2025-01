Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 28 gennaio 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film La vita è bella. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La vita è bella – Trama

“La vita è bella” è un film italiano del 1997 scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni. Il film è diviso in due parti principali. La prima parte è ambientata in Toscana negli anni ’30, dove Guido Orefice (Roberto Benigni), un ebreo pieno di vita e ottimismo, incontra e si innamora di Dora (Nicoletta Braschi), una giovane insegnante. Dopo vari imprevisti comici, i due si sposano e hanno un figlio, Giosuè.

La seconda parte si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Guido, Dora e Giosuè vengono deportati in un campo di concentramento nazista. Per proteggere il figlio dalle atrocità del campo, Guido convince Giosuè che tutto ciò che stanno vivendo è un gioco, dove devono guadagnare punti per vincere un carro armato. Grazie a questa illusione, Guido riesce a mantenere il figlio lontano dalla disperazione e dalla paura, mostrando un atto di amore e sacrificio estremo.

La vita è bella – Cast

Roberto Benigni interpreta Guido Orefice, il protagonista. Benigni è noto per il suo lavoro sia come attore che come regista, e questo film gli ha valso numerosi premi, tra cui l’Oscar per il miglior attore.

Nicoletta Braschi nel ruolo di Dora, la moglie di Guido. Braschi è anche la moglie di Benigni nella vita reale e ha collaborato con lui in diversi film.

Giorgio Cantarini interpreta Giosuè Orefice, il figlio di Guido e Dora. Questo ruolo ha segnato il debutto cinematografico del giovane attore.

Giustino Durano come Eliseo Orefice, lo zio di Guido.

Sergio Bustric come Ferruccio, amico di Guido.

Marisa Paredes come Madre di Dora.

Horst Buchholz come il dottor Lessing, un tedesco con cui Guido ha un rapporto ambiguo e complesso.

