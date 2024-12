Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 24 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Un Natale molto scozzese. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Un Natale molto scozzese – Trama

“Un Natale molto scozzese” è una commedia natalizia che racconta la storia di due fratelli, Lindsay e Brad, apparentemente lontani e quasi estranei, che vengono riuniti dalla madre in Scozia per le festività. Arrivati alla loro casa d’infanzia, vengono a conoscenza di un grande segreto nascosto nel passato della famiglia.

Lindsay, una donna forte e indipendente, e Brad, un ambizioso uomo d’affari, hanno perso i contatti nel corso degli anni. La loro madre, Jo, li invita a trascorrere il Natale nel loro castello di famiglia in Scozia, con l’intento di rivelare loro un sorprendente segreto.

Scoprono così che la loro madre non è la figlia di un pastore come avevano sempre creduto, ma una duchessa che ha rinunciato al suo titolo per amore. Questa rivelazione sconvolge i loro equilibri e li costringe a rivalutare le loro vite e il loro rapporto.

Un Natale molto scozzese – Cast

Lacey Chabert nei panni di Lindsay Morgan: nota per il suo ruolo di Claudia Salinger nella serie televisiva “Cinque in famiglia”, Lacey Chabert interpreta la sorella maggiore, una donna forte e indipendente.

Scott Wolf nei panni di Brad Morgan: anche lui noto per aver recitato in “Cinque in famiglia” nel ruolo di Bailey Salinger, Scott Wolf interpreta il fratello minore, un ambizioso uomo d’affari.

Un cast corale completa il quadro, con attori che danno vita ai personaggi secondari e contribuiscono a creare l’atmosfera natalizia.

