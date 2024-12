Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 24 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Luca. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Luca – Trama

Luca è un giovane mostro marino che vive in un mondo sottomarino incantato. Durante le sue avventure, scopre di poter assumere sembianze umane quando è fuori dall’acqua. Insieme al suo nuovo migliore amico Alberto, un altro mostro marino con lo stesso potere, decidono di esplorare la superficie e vivere un’estate indimenticabile in una pittoresca cittadina italiana sulla Riviera.

Luca – Cast

Jacob Tremblay nel ruolo di Luca Paguro

Jack Dylan Grazer nel ruolo di Alberto Scorfano

Emma Berman nel ruolo di Giulia Marcovaldo

