Stasera, martedì 3 dicembre 2024, su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi si intitola Speciale Giulia Cecchettin.

Stasera va in onda uno speciale di “Un giorno in pretura” dedicato a uno dei casi di cronaca nera che più ha scosso l’Italia: l’omicidio di Giulia Cecchettin. A poco più di un anno dai fatti, sarà emessa la sentenza di primo grado per Filippo Turetta, accusato di omicidio volontario aggravato. Roberta Petrelluzzi, con il suo programma, ci porterà all’interno del processo, cercando di fare luce su una vicenda che ha sconvolto l’opinione pubblica.

Un giorno in pretura in streaming

Appuntamento con la puntata di Un giorno in pretura alle 21.20 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

