Belve torna in prima serata su Rai2 con la terza puntata di stasera, martedì 3 dicembre. A condurre ed ideare il talk show c’è sempre Francesca Fagnani, ormai idolo dei social network con le sue reazioni alle risposte degli intervistati.

Belve 2024, ospiti terza puntata

Nella terza puntata, in onda il 3 dicembre 2024, Francesca Fagnani intervista Elisabetta Canalis, Sonia Bruganelli e Fabio Volo. Anche stavolta non sono mancate le polemiche in seguito alle dichiarazioni degli ospiti, in particolare quelle incendiarie della Bruganelli, che si è soffermata sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. La Canalis dal canto suo ha raccontato delle sue storie d’amore con Bobo Vieri e George Clooney.

Belve 2024, anticipazioni

