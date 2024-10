Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 23 ottobre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Sulle ali della speranza. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Sulle ali della speranza – Trama

Questo film, diretto da Sean McNamara, è un intenso dramma che racconta la storia di una famiglia messa a dura prova da un evento inaspettato durante un viaggio in aereo.

Doug White, interpretato da Dennis Quaid, è un uomo di 56 anni che, insieme alla moglie e alle due figlie, sta tornando a casa dopo aver partecipato al funerale del fratello. Poco dopo il decollo, il pilota muore improvvisamente di un attacco cardiaco. Doug, che non ha alcuna esperienza di pilotaggio, si trova costretto a prendere i comandi dell’aereo per salvare se stesso e la sua famiglia.

Con l’aiuto della torre di controllo e guidato dalla disperata volontà di proteggere i suoi cari, Doug intraprende un’impresa impossibile: far atterrare un aereo in sicurezza senza alcuna preparazione. Nel frattempo, la sua famiglia, profondamente religiosa, si affida alla fede per superare questa terribile prova.

Sulle ali della speranza – Cast

Dennis Quaid nel ruolo di Doug White: l’uomo comune che si trova a dover affrontare una situazione estrema.

Heather Graham nel ruolo della moglie di Doug: una donna forte e devota che cerca di sostenere la famiglia in questo momento difficile.

Jesse Metcalfe in un altro ruolo chiave: il suo personaggio contribuisce a rendere la storia ancora più avvincente.