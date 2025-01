Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera tutto è possibile riparte con l’edizione 2025 martedì 28 gennaio. Alla conduzione ritroviamo come sempre Stefano De Martino, padrone di casa del programma dalla quinta edizione (le prime quattro erano state condotte da Amadeus). Il programma è basato sul format creato da Satisfaction the Television Agency e realizzato da Banijay.

Stasera tutto è possibile, ospiti 28 gennaio

La prima puntata di “Stasera tutto è possibile” 2025 vede la partecipazione di vari ospiti. Tra questi troviamo Elisabetta Canalis, Max Giusti, Brenda Lodigiani, Peppe Iodice e Carlo Amleto. Inoltre, Vincenzo De Lucia vestirà i panni di Milly Carlucci.

Il cast di Stasera tutto è possibile

Il programma, oltre agli ospiti a rotazione, ha anche un cast fisso su cui può contare: nell’edizione 2025 è formato nuovamenteda Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia

I giochi di Stasera tutto è possibile

Il programma propone i suoi giochi iconici, come la mitica “Stanza inclinata”, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, dove improvvisare sketch. Tornano, poi, i grandi classici come “Segui il labiale” e “Rumori di mimo”, ma non manca qualche novità come “Alphabody” e “Stammi dietro dance”.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram