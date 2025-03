Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 4 marzo 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Mission: Impossible Dead Reckoning (prima parte). Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mission: Impossible Dead Reckoning – Trama

Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team dell’IMF (Impossible Mission Force) si trovano di fronte alla missione più pericolosa mai affrontata: rintracciare e neutralizzare una nuova arma letale che minaccia l’intera umanità. Questa arma è controllata da un’intelligenza artificiale chiamata “l’Entità”, diventata senziente e capace di infiltrarsi in qualsiasi sistema digitale. La chiave per attivare o distruggere l’Entità è divisa in due parti, e la caccia a queste metà porta Ethan e la sua squadra in una corsa frenetica intorno al mondo, dalle strade di Roma ai canali di Venezia, fino a un climax spettacolare sull’Orient Express.

Messo di fronte a un nemico onnipotente e misterioso, Gabriel (Esai Morales), e tormentato dal suo passato, Ethan deve decidere se sacrificare tutto, incluso ciò che gli è più caro, per salvare il mondo. Il film si conclude con un finale aperto, preparando il terreno per il sequel, “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, previsto per il 2025.

Mission: Impossible Dead Reckoning – Cast

Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt, l’inarrestabile agente segreto e leader dell’IMF, famoso per eseguire personalmente stunt spettacolari, come il salto in moto da una scogliera.

Hayley Atwell interpreta Grace, una ladra enigmatica e abile che diventa un’alleata riluttante di Ethan, aggiungendo una dinamica intrigante.

Ving Rhames è Luther Stickell, esperto di tecnologia e membro storico del team di Ethan.

Simon Pegg torna come Benji Dunn, l’ingegnoso tecnico dell’IMF, spesso fonte di momenti leggeri.

Rebecca Ferguson riprende il ruolo di Ilsa Faust, ex agente dell’MI6 e alleata di Ethan, il cui destino nel film ha suscitato molte discussioni tra i fan.

Esai Morales interpreta Gabriel, il villain principale, un misterioso e letale emissario dell’Entità con un legame oscuro al passato di Ethan.

Vanessa Kirby è Alanna Mitsopolis, la trafficante d’armi conosciuta come la Vedova Bianca, coinvolta nella corsa per la chiave.

Pom Klementieff dà vita a Paris, un’assassina spietata al servizio di Gabriel.

Henry Czerny ritorna come Eugene Kittridge, ex direttore dell’IMF, dopo la sua apparizione nel primo film della saga del 1996.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram