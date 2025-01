Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 13 gennaio 2025, su NOVE va in onda Sinceramente Persia – One Milf Show, condotto da Valentina Persia, celebre comica e attrice romana, che debutta alla conduzione dopo 30 anni di carriera con uno spettacolo comico che affronta temi scottanti come il desiderio sessuale, il concetto di “maschio 2.0” e l’attrattività delle donne oltre i 50 anni. Il tutto è trattato con il suo stile unico, irriverente e senza peli sulla lingua. Cosa troveremo?

Rubriche: lo show include segmenti come “La pancetta del Paese”, dove Valentina raccoglie opinioni dal pubblico, “La post del cuore” per leggere messaggi dai suoi social, e “L’ultima? La so”, un omaggio alla sua carriera di barzellettiera.

Ospiti: Lo show vede la partecipazione di esperti come Paolo Ruffini, descritto come un “esperto di discorsi da bar”, e il dottor Nicola Macchione, urologo e sessuologo. Tra gli ospiti speciali ci sono Vanessa Minotti, Ignazio Moser e Paola Barale, che discutono dei temi trattati.

Cast

Valentina Persia – Conduttrice

Paolo Ruffini – Esperto di discorsi da bar

Nicola Macchione – Urologo e sessuologo

Vanessa Minotti – Creatrice di OnlyFans

Ignazio Moser – Rappresentante del “maschio 2.0”

Paola Barale – Esperta di bellezza oltre i 50 anni

Sinceramente Persia One Milf Show in tv

Sinceramente Persia One Milf Show in onda su NOVE ogni lunedì dal 13 gennaio 2025 in prima serata alle 21,30.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram