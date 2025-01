Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

The Avengers. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Avengers – Trama

The Avengers è un film del 2012 diretto da Joss Whedon, parte del Marvel Cinematic Universe.

Trama

L’agente dell’organizzazione S.H.I.E.L.D., Nick Fury, riunisce un gruppo di supereroi per salvare il mondo da una minaccia imminente. Loki, il fratello malvagio di Thor, ruba il Tesseract, un artefatto con un’enorme capacità energetica, con l’intento di aprire un portale per permettere all’esercito Chitauri di invadere la Terra. Fury raduna Iron Man, Capitan America, Hulk, Thor, Vedova Nera e Occhio di Falco per formare i Vendicatori, un team che dovrà collaborare, nonostante le loro differenze, per fermare Loki e la sua invasione aliena.

The Avengers – Cast

Robert Downey Jr. come Tony Stark / Iron Man

Chris Evans come Steve Rogers / Capitan America

Mark Ruffalo come Bruce Banner / Hulk

Chris Hemsworth come Thor

Scarlett Johansson come Natasha Romanoff / Vedova Nera

Jeremy Renner come Clint Barton / Occhio di Falco

Tom Hiddleston come Loki

Samuel L. Jackson come Nick Fury

Clark Gregg come Phil Coulson

Cobie Smulders come Maria Hill

Stellan Skarsgård come Erik Selvig

Gwyneth Paltrow come Pepper Potts

Paul Bettany come voce di J.A.R.V.I.S.

