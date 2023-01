Perché il Signor Carlo della Gialappa’s Band è sparito dalle scene? Nel libro del trio c’è una risposta

Ormai Carlo Taranto è parecchio lontano dal mondo dello spettacolo e dalle attività della Gialappa’s Band. Quantomeno in TV, Marco Santin e Giorgio Gherarducci compaiono da soli.

Nel 2021, Taranto si è sottoposto ad una operazione, con i fan che sono preoccupati. Nel libro “Mai Dire Noi” viene ironicamente definito da Giorgio Gherarducci il progressivo allontanamento di Carlo.

Carlo Taranto ha iniziato a defilarsi quando la Gialappa’s era in RAI. Nel libro spiega che non aveva mai fatto mistero di non voler fare “Quelli che il Calcio” perché avrebbe preferito – dopo vent’anni – trascorrere la domenica in riva al mare.

Giorgio, in un paio di passaggi riguardanti il biennio in RAI parla dell’amico così: “Vi do un indizio. E’ vegano, ambientalista, ha pochi capelli e da 15 anni non ha voglia di fare più un c...”.

Alla presentazione del libro a “Che tempo che fa” da Fabio Fazio, Santin e Gherarducci erano in studio, mentre Taranto era collegato. La settimana dopo, in occasione del nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, Santin e Gherarducci erano in studio ospiti del “Tavolo”, mentre Taranto ha mandato un videomessaggio. Da anni i suoi colleghi non lo vedono dal vivo essendosi ritirato a vita privata in Liguria attendendo di poter andare in pensione e fare “Mai Dire Niente“.

Dagli Europei, giocati l’anno scorso, c’è un nuovo “Signor Carlo”, ovvero Carlo Pellegatti. Così è stato presentato anche a Sandro Piccinini che – mentre Santin Gherarducci e Pellegatti erano impegnati su Twich nel commento della semifinale tra Francia e Marocco in Qatar – presenziava al galà dedicato a “LOL Xmas Special Edition”.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)