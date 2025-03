Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 31 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Spider-Man: No Way Home. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Spider-Man: No Way Home – Trama

“Spider-Man: No Way Home” è un film del 2021 diretto da Jon Watts, appartenente al Marvel Cinematic Universe (MCU) e distribuito da Sony Pictures. È il terzo capitolo della saga di Spider-Man interpretato da Tom Holland, sequel di “Spider-Man: Homecoming” (2017) e “Spider-Man: Far From Home” (2019).

La storia riprende subito dopo gli eventi di “Spider-Man: Far From Home”. L’identità segreta di Peter Parker (Tom Holland) come Spider-Man è stata rivelata al mondo da Mysterio, causando un caos senza precedenti nella sua vita. Incapace di gestire la pressione mediatica e le conseguenze sulla sua vita privata e su quella dei suoi cari, Peter si rivolge al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) per chiedere aiuto.

Strange accetta di lanciare un incantesimo per far dimenticare a tutti che Peter è Spider-Man, ma l’interferenza di Peter durante il rituale provoca un disastro: il multiverso si apre, portando sulla Terra nemici provenienti da altre realtà, come il Green Goblin (Willem Dafoe), il Doctor Octopus (Alfred Molina) ed Electro (Jamie Foxx). Peter, con l’aiuto dei suoi amici MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon), e successivamente di due versioni alternative di Spider-Man (interpretate da Tobey Maguire e Andrew Garfield), deve affrontare queste minacce e decidere cosa significa davvero essere Spider-Man, pagando un caro prezzo personale.

Spider-Man: No Way Home – Cast

Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man, il protagonista della trilogia MCU.

Zendaya: Michelle “MJ” Jones, la fidanzata di Peter.

Benedict Cumberbatch: Doctor Strange, lo stregone supremo che scatena involontariamente il caos del multiverso.

Jacob Batalon: Ned Leeds, il migliore amico di Peter.

Marisa Tomei: May Parker, la zia di Peter.

Jon Favreau: Happy Hogan, ex assistente di Tony Stark e alleato di Peter.

Willem Dafoe: Norman Osborn / Green Goblin, villain iconico della trilogia di Sam Raimi.

Alfred Molina: Otto Octavius / Doctor Octopus, antagonista dal film “Spider-Man 2” (2004).

Jamie Foxx: Max Dillon / Electro, proveniente da “The Amazing Spider-Man 2” (2014).

Andrew Garfield: Peter Parker / Spider-Man, dalla serie “The Amazing Spider-Man”.

Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man, dalla trilogia originale di Sam Raimi.

Thomas Haden Church: Flint Marko / Sandman, da “Spider-Man 3” (2007).

Rhys Ifans: Curt Connors / Lizard, da “The Amazing Spider-Man” (2012).

Charlie Cox: Matt Murdock / Daredevil, in un cameo come avvocato di Peter.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram